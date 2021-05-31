Свыше 100 тысяч петербуржцев не могут выехать за границу из-за долгов

Наличие долгов не позволяет выехать за рубеж более 108 тысячам жителей Петербурга, оповестили в управлении Федеральной службы судебных приставов по городу.

"Это на 42% больше, чем в прошлом году (76 тысяч)", - цитирует РБК выдержку из отчёта УФССП.

Для того, чтобы иметь возможность посетить заграничные страны, только за первые четыре месяца с начала года петербуржцы погасили долгов на 535 млн рублей, из них 6,5 млн - платежи по алиментам.

Напомним, что выезд за рубеж ограничивается для граждан, чей долг превышает 30 тысяч рублей, а просрочка по платежам - 90 дней.