Портал NEWSru.com известил о закрытии "по экономическим причинам"

Новостной портал NEWSru.com объявил о закрытии спустя 21 год с начала своего существования. Данное сообщение является последним в информационной повестке сайта.

"Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика. Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году. Нам все чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться нас самих. Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов. Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной", - отчитались о причинах закрытия проекта в редакции медиа.

Сайт посещали не менее 3 млн человек ежемесячно.

Портал NEWSru.com начал свою работу в августе 2000 года.