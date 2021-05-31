Макаров и Боярский стали лидерами праймериз петербургской "Единой России" на выборах в Госдуму

Петербургское отделение "Единой России" подвело итоги предварительного голосования за кандидатов на выборах в Госдуму, результаты опубликованы на сайте праймериз.

Больше всех электронных голосов среди кандидатов от единороссов в Госдуму собрал спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров: 159,8 тысяч голосов. На втором и третьем месте - депутаты Госдумы Сергей Боярский и Юрий Петров: 156,4 тысячи и 145,4 тысячи голосов соответственно.

В одномандатных округах на праймериз победили Михаил Романов (округ № 211), Александр Тетердинко (212), Евгений Марченко (213), Елена Рахова (214), Николай Цед (215), Сергей Соловьев (216), Любовь Егорова (217) и Виталий Милонов (218).

Праймериз "Единой России" длились с 24 мая по 30 мая. В первый день голосования единороссы заявили о хакерской атаке на сайт. Окончательно кандидатов определят 19 июня на съезде партии.

Петербургские бюджетники жаловались на на настоятельные рекомендации начальства участвовать в электронном голосовании на праймериз, иногда - в форме неприкрытого давления. В частности, ЗАКС.Ру писал об одном из детских садов в Выборгском районе города, где сотрудников призывали не только голосовать самим, но и регистрировать избирателями родителей своих подопечных.

Напомним также, ЗАКС.Ру рассказывал, как бюджетникам рекомендуют голосовать на праймериз за определенных кандидатов. Среди рекомендованных для голосования персон были все победители нынешних праймериз.

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