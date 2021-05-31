18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:43

Макаров и Боярский стали лидерами праймериз петербургской "Единой России" на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика Макаров и Боярский стали лидерами праймериз петербургской "Единой России" на выборах в Госдуму

Петербургское отделение "Единой России" подвело итоги предварительного голосования за кандидатов на выборах в Госдуму, результаты опубликованы на сайте праймериз.

Больше всех электронных голосов среди кандидатов от единороссов в Госдуму собрал спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров: 159,8 тысяч голосов. На втором и третьем месте - депутаты Госдумы Сергей Боярский и Юрий Петров: 156,4 тысячи и 145,4 тысячи голосов соответственно.

В одномандатных округах на праймериз победили Михаил Романов (округ № 211), Александр Тетердинко (212), Евгений Марченко (213), Елена Рахова (214), Николай Цед (215), Сергей Соловьев (216), Любовь Егорова (217) и Виталий Милонов (218).

Праймериз "Единой России" длились с 24 мая по 30 мая. В первый день голосования единороссы заявили о хакерской атаке на сайт. Окончательно кандидатов определят 19 июня на съезде партии.

Петербургские бюджетники жаловались на на настоятельные рекомендации начальства участвовать в электронном голосовании на праймериз, иногда - в форме неприкрытого давления. В частности, ЗАКС.Ру писал об одном из детских садов в Выборгском районе города, где сотрудников призывали не только голосовать самим, но и регистрировать избирателями родителей своих подопечных.

Напомним также, ЗАКС.Ру рассказывал, как бюджетникам рекомендуют голосовать на праймериз за определенных кандидатов. Среди рекомендованных для голосования персон были все победители нынешних праймериз.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

15:20 Вострецов об итогах праймериз "Единой России": Ничего, кроме сожаления, это не вызывает

13:03 Проигравший праймериз "Единой России" депутат Васильев намерен пойти в ЗакС самовыдвиженцем

12:36 Петербургская "Единая Россия" огласила лидеров праймериз на выборах в Заксобрание

12:17 Алексей Журавлёв допустил выдвижение Вострецова от партии "Родина"

30 мая, 16:51 В "Единой России" заявили об отсутствии нарушений, влияющих на итоги праймериз

29 мая, 15:00 Депутат МО №15 Самусев намерен баллотироваться в ЗакС

29 мая, 13:30 На петербургских праймериз ЕдРа проголосовало свыше 260 тысяч человек

28 мая, 19:22 "Снова смогу надеть китель": Поклонская решила сняться с праймериз единороссов

28 мая, 14:35 В офис "Яблока" в Саратове пришла полиция: силовики ищут главу реготделения партии

28 мая, 13:01 Движение "Голос" объявило сбор подписей против трехдневного голосования


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:57 В 2020 году Петербург приобрёл 56 вагонов метро, 349 автобусов, 142 троллейбуса и 13 трамваев

18:55 Евангелисты снова просят отдать им здание на Английской набережной

18:52 Беглов счел преждевременным обсуждать судьбу Конюшенного ведомства с петербуржцами

18:28 Беглов: Акцию "Мой герой" необходимо сделать ежегодной

18:27 Петербургский суд запретил доступ к сайту с экскурсиями по крышам

17:50 "В РФ справедливости добиться сложно": Сторонники Навального хотят засудить Горожанко через ЕС

17:28 В Коми завели дело о загрязнении вод из-за разлива нефтепродуктов

17:14 Повелий оказался самым богатым руководителем районной администрации в Петербурге

16:57 Беглов одобрил создание природного заказника "Шунгеровский" в Петродворцовом районе

16:31 Прокурор запросил 7 лет колонии для лидера "Левого сопротивления" Полюдовой

15:56 Петроградский ЖКС оштрафовали на 100 тысяч рублей за несогласованную батарею в доме Винцеля

15:20 Вострецов об итогах праймериз "Единой России": Ничего, кроме сожаления, это не вызывает

15:13 ФБК обвинил Федора Горожанко в сливе базы данных сторонников Навального

15:07 Муниципал: Депутат МО "Южно-Приморский" требует не допускать обучения четвероклассников во вторую смену

14:56 В Москве задержали активистку, вышедшую к зданию МИДа с пикетом в поддержку Софьи Сапеги

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru