В Петербурге стартовал ЕГЭ: школьники сдают географию, литературу и химию

Начиная с 10:00 сегодняшнего дня школьники приступили к сдаче Единого государственного экзамена: первыми дисциплинами, с которыми должны справиться учащиеся, стали география, литература и химия.

"Петербургский дневник" изучил, как проходит подготовка к ЕГЭ в гимназии № 171 Центрального района.

По прибытии в учебное заведение у всех детей проверяют наличие СИЗ, а также просят обработать руки санитайзером. Вход в здание - по одному человеку.

Процесс не обошёлся без внимания ответственного за сферу образования петербургского вице-губернатора Ирины Потехиной, которая проверила соблюдение всех мер и предписаний.

В ходе инспекции она также сообщила, что в этом году в Петербурге заметно выросло число медалистов.

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