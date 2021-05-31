Алексей Журавлёв допустил выдвижение Вострецова от партии "Родина"

Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв на пресс-конференции 31 мая прокомментировал проигрыш коллеги Сергея Вострецова на праймериз "Единой России". Он не исключает, что "Родина" предложит Вострецову выдвигаться от их партии, но отметил, что принимать подобные решения должен руководитель регионального отделения Андрей Петров, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

— Сергей Вострецов мой друг. У нас с ним многие взгляды общие. Он сам профсоюзник. Скажем так, я не исключаю такой возможности. Если он посчитает возможным идти от партии "Родина", я, конечно, со своими коллегами посоветуюсь, — заявил Журавлёв.

Парламентарий отметил, что точная информация станет известна после съезда партии, который пройдет 26 июня. В любом случае, Журавлёв будет рекомендовать Вострецова руководителю местного отделения партии Андрею Петрову.

Депутат Государственной думы по 212 избирательному округу Сергей Вострецова проиграл на внутрипартийном голосовании "Единой России". Он набрал 1621 голосов. Победителем в Западном одномандатном округе стал Александр Тетердинко. За него проголосовало 20 175 человек.

Константин Леньков

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