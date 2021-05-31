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12:36

Петербургская "Единая Россия" огласила лидеров праймериз на выборах в Заксобрание

фото ЗакС политика Петербургская "Единая Россия" огласила лидеров праймериз на выборах в Заксобрание

"Единая Россия" подвела итоги предварительного голосования за кандидатов на выдвижение на выборах в Заксобрание Петербурга, результаты опубликованы на сайте праймериз.

В голосовании среди кандидатов по спискам в округе № 1 больше всех голосов собрал депутат МО "Сенной округ", гендиректор ООО "Коммерческий центр "Питер" Вадим Пономарев. В региональной группе № 2 победила проректор по внешним связям Санкт-Петербургского института гостеприимства Анна Бардашевич. В списках по округу № 3 большинство голосов собрал действующий депутат ЗакСа Юрий Гладунов.

В региональной группе № 4 лидером праймериз стал глава МО "Васильевский" Дмитрий Иванов. В группе № 5 — депутат ЗакСа Сергей Купченко, в № 6 — депутат Юлия Мартемьянова. В региональной группе № 7 в электронном голосовании победила депутат Вера Сергеева, в № 8 — депутат МО "Ржевка" Вячеслав Черевко, в № 9 — депутат ЗакСа Анастасия Мельникова. В списках по округу № 10 лидером праймериз стал парламентарий Александр Ваймер, в № 11 — Михаил Погорелов. В группе № 12 лидером стал глава МО "Коломяги" Сергей Борисенко, в № 13 — председатель ТИК № 9 Вячеслав Субботин, в № 14 — депутат ЗакСа Галина Назарова. В округе № 15 в группе больше всех голосов набрал член регионального штаба ОНФ Антон Соловьев, в № 16 — депутат ЗакСа Дмитрий Тугов

В региональной группе № 17 на праймериз большинство голосов собрал депутат ЗакСа Алексей Цивилев, почти на тысячу голосов опередив Дениса Четырбока. В списках по округу № 18 первым стал депутат МО "Нарвский округ" Алексей Глушков, в № 19 — глава Красносельского района Евгений Никольский, в № 20 — глава Московского района Владимир Ушаков. В группе по округу № 21 лидером стал глава МО "Аптекарский округ" Никита Титенко, в № 22 — заведующий стоматологическим центром Александр Ульянов, в № 23 — замглавы Невского района Антон Рудаков. В региональной группе № 24 большинство голосов собрал депутат ЗакСа Юрий Бочков, в № 25 — глава МО "город Колпино" Олег Милюта.

Среди одномандатников по округам лидерами праймериз стали: 

Практически во всех случаях имена лидеров праймериз упоминались в списках тех, за кого, по информации ЗАКС.Ру, якобы настоятельно просили отдавать голоса работников бюджетной сферы. Петербургские бюджетники жаловались на настоятельные рекомендации участвовать в голосовании на праймериз: в частности, ЗАКС.Ру писал об одном из детских садов в Выборгском районе города, где сотрудников призывали не только голосовать самим, но и регистрировать избирателями родителей своих подопечных.

Также "Единая Россия" подвела итоги праймериз на выборах в Госдуму. Там лидерами стали спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, депутаты Госдумы Сергей Боярский, Юрий Петров, Виталий Милонов и несколько депутатов ЗакСа.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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