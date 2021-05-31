"Осталось найти Колю": СК начал проверку по делу Маргариты Юдиной, которую пнул силовик

Управление Следственного комитета по Петербургу приступило к изучению обстоятельств дела Маргариты Юдиной, которую в ходе протестной акции 23 января с силой в живот пнул омоновец, известили юристы "Команды 29", представляющей интересы женщины.

Проведённая судмедэкспертиза установила причинение легкого вреда здоровью Юдиной. Ведущий дело следователь опросил свидетелей произошедшего и получил записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время Юдиной самой предстоит приехать на опрос.

"Сейчас дело осталось за малым: найти того самого Колю, который предположительно пнул Маргариту в тот злополучный день", - констатирует адвокат "Команды 29" Евгений Смирнов.

Он добавил, что полиция по-прежнему не желает сотрудничать со следствием, скрывая имя ударившего женщину силовика.

Напомним, 23 января, получив пинок в живот за вопрос о задержанном, Юдина упала, ударившись головой об асфальт, ей потребовалась госпитализация. Впрочем, женщину выписали на следующий день - после того, как перед ней извинился некий правоохранитель в маске, представившийся "Колей". После - на фоне полученного сотрясения - Юдиной потребовалась повторная госпитализация.

Позднее адвокаты Юдиной обратились в СК с требованием возбудить уголовное дело и привлечь силовика к ответственности. УСБ ГУ МВД по Петербургу при этом не увидело повода начинать процесс в отношении полицейского.

Фото: Денис Коротков / "Новая газета"