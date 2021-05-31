Путин выступил за доступ родителей к организации питания в школах

Президент Владимир Путин в ходе встречи с уполномоченным по правам ребенка в России Анной Кузнецовой поддержал идею предоставить родительским комитетам доступ к организации питания в школах.

Кузнецова в ходе встречи рассказала Путину о проверках исполнения закона о питании в школах. По ее словам, оказалось, что в некоторых школах, где есть две смены, вместо обедов выдавали меню завтрака.

"Стоимость разная, и дети как бы сыты. Но на здоровье детей такая подмена не очень хорошо сказывается, тем более что это нарушение закона", - пояснила Кузнецова.

"Я уже говорил об этом: ясно, что это вопрос тонкий, требующий постоянного внимания со стороны санитарных врачей, тем не менее доступ родительских комитетов к организации питания, к его качеству вполне обоснован. И это нужно довести до конца", - ответил Путин.

В 2020 году в ходе послания Федеральному собранию Путин заявлял о необходимости предоставить бесплатное горячие питание всем учащимся младших классов в школах.