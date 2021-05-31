В петербургском Дне ВМФ примут участие корабли, подлодки и свыше 4 тысяч военных

В нынешнем году День военно-морского флота, ежегодно отмечаемый в России в последнее воскресенье июля, невзирая на пандемию COVID-19, пройдёт в привычном для себя, очном, формате, передаёт 78.ru.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, всего в парадах, которые должны пройти 25 июля по всей России, будет задействовано свыше 200 кораблей и до 15 тысяч моряков и гражданского персонала.

Главный военно-морской парад по традиции пройдёт в Петербурге. В нем примут участие 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более четырёх тысяч военнослужащих. Впервые в мероприятии появятся корабли пограничного управления ФСБ.

Кроме того, в День ВМФ на Дворцовой площади покажут рок-оперу "Юнона и Авось".