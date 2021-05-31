В Москве задержали активистку, вышедшую к зданию МИДа с пикетом в поддержку Софьи Сапеги

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали местную жительницу Яну Антонову, вышедшую с пикетом к зданию Министерства иностранных дел, уведомляет "ОВД-Инфо", ссылаясь на полученное от её мужа сообщение.

Антонова вышла поддержать россиянку Софью Сапегу, пребывающую в Белоруссии под арестом. На плакате у неё был написан призыв освободить девушку.

Задержанную доставили в отдел полиции № 3 на Московском метрополитене. На данный момент неизвестно, что ей предъявят и предъявят ли.

Сегодня горсуд Минска счёл арест Сапеги законным.

Россиянку задержали после того, как 23 мая борт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске из-за сообщения о "минировании", поступившего от белорусских диспетчеров. Самолет к аэропорту в Барановичах сопровождал военный истребитель МиГ-29, который, писали СМИ, был поднят в воздух лично по приказу Александра Лукашенко.

На борту с Сапегой находился сооснователь оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Их обоих задержали посадки самолета. Сообщалось, что Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков.