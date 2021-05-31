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Муниципал

15:07

Депутат МО "Южно-Приморский" требует не допускать обучения четвероклассников во вторую смену

фото ЗакС политика Депутат МО "Южно-Приморский" требует не допускать обучения четвероклассников во вторую смену

Депутат муниципального образования "Южно-Приморский" Валерий Веремейчик обратился к председателю комитета по образованию Петербурга Наталии Путиловской с требованием исключить возможность обучения учеников четвертых классов школ Красносельского района во вторую смену. О возможной организации второй смены депутату сообщили представители родительских комитетов. Текст обращения Веремейчик опубликовал на своей странице "ВКонтакте". 

В своем обращении он указал на то, что обучение во вторую смену может негативно сказаться на успеваемости учеников. Из-за позднего времени обучения ученики 4-го класса не смогут посещать дополнительные занятия и в достаточной мере подготовиться к поступлению в лицеи и гимназии. Он также отметил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции, каждый класс начальной школы должен проводить занятия в одном кабинете. По мнению Веремейчика, размещать более двух классов в одном помещении "крайне опасно и нецелесообразно". 

Веремейчик рассказал ЗАКС.Ру, что вопрос нехватки мест в школах района с каждым годом становится острее. 

- У нас каждый год в школу набирают порядка 8-10 классов. Школа не резиновая. Рассаживать некуда. У нас в библиотеке несколько классов занимаются, несколько классов в актовом зале. Нет помещений, - сообщил депутат в разговоре с ЗАКС.Ру. 

Муниципальный депутат отметил, что существующие школы были возведены инвесторами в рамках инвестиционного договора. По словам Веремейчика, еще две школы от города должны были быть построены в 2016 году, но с тех пор сроки строительства неоднократно переносились. В последний раз Смольный обещал построить школы к 2024 году. 

Константин Леньков

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