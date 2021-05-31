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15:20

Вострецов об итогах праймериз "Единой России": Ничего, кроме сожаления, это не вызывает

фото ЗакС политика Вострецов об итогах праймериз "Единой России": Ничего, кроме сожаления, это не вызывает

Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов проиграл праймериз "Единой России", от которой прошел в действующий созыв федерального парламента. В самой партии депутат не состоит, но хотел участвовать в выборах в Госдуму от нее и в 2021 году. В разговоре с ЗАКС.Ру Вострецов заявил, что итоги праймериз вызывают у него сожаление.

- Не надо быть даже, наверно, трехлетним математиком, чтобы посмотреть: первые позиции [получили] плюс/минус 20 тысяч. Ничего, кроме сожаления, это не вызывает. Процедура, которая должна была выявить лидеров общественного мнения, к сожалению, здесь не сработала. Не мог бы космонавт (в праймериз участвовал бывший космонавт Андрей Борисенко - прим. ЗАКС.Ру), если бы это были выборы, проиграть [депутаты Госдумы от "Единой России" Виталию] Милонову, например, - считает парламентарий. 

По его словам, результаты праймериз - это внутреннее дело партии: "Это их право, пусть они думают, как им двигаться дальше". Вострецов напомнил, что списки победителей праймериз в интернете были опубликованы давно. В частности, ЗАКС.Ру публиковал информацию о том, за кого сотрудников бюджетных учреждений якобы просили голосовать на праймериз "Единой России".  Вострецов считает, что сами выборы в Госдуму в сентябре 2021 года могут пройти аналогично предварительному голосованию партии, так как те же самые бюджетники могут входить в составы участковых избирательных комиссий. 

- Они же будут эти выборы проводить. Если они здесь пошли на сделку с совестью, куда дальше-то они пойдут? На что рассчитывать? И где такие силы взять для контроля за этими выборами? И нужен ли он вообще, контроль? Я считаю, что это позорище, и мне стыдно, - сказал депутат.

Ранее 31 мая представитель партии "Родина" и депутат федерального парламента Алексей Журавлев допустил выдвижение Вострецова от их партии. Сам Вострецов отметил, что пока не решил, выдвинет ли он свою кандидатуру на выборах в Госдуму.

- Пока посмотрим на этот цирк, чем он закончится и куда это приведет. Пока никаких комментариев нет. 

Вострецов добавил, что Журавлев действительно является его хорошим другом. Партию "Родина" и ее идеи депутат тоже оценил положительно. Депутат заявил, что в любом случае продолжит свою профсоюзную деятельность. 

Напомним, сейчас Вострецов представляет в Думе 212 избирательный округ. На праймериз по этой территории победил действующий депутат Законодательного собрания в Петербурге, глава фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко.  

София Саттарова


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