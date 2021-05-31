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16:31

Прокурор запросил 7 лет колонии для лидера "Левого сопротивления" Полюдовой

фото ЗакС политика Прокурор запросил 7 лет колонии для лидера "Левого сопротивления" Полюдовой

Государственный обвинитель в лице прокуратуры потребовал 7 лет колонии для лидера "Левого сопротивления" Дарьи Полюдовой, информирует Telegram-канал "Сетевые Свободы", ссылаясь на соответствующее заявление адвоката Леонида Соловьева.

Также прокурор просит суд запретить активистке в течение четырёх лет публиковаться в интернете.

Некоторое время назад прокуратура прекратила дело Полюдовой о призывах к нарушению территориальной целостности России (ч. 1 ст. 280.1 УК).

При этом лидеру "Левого сопротивления" по-прежнему инкриминируется ч. 2 ст. 205.2 УК - публичные призывы к осуществлению террористической деятельности ввиду её заметок во "ВКонтакте", в которых она якобы оправдывает деятельность Шамиля Басаева и Аслана Масхадова.

Кроме того, Полюдовой вменяют ч. 1 ст. 205.2 УК (Публичное оправдание терроризма) из-за высказываний о "лубянском стрелке" Евгении Манюрове, открывшем стрельбу в декабре 2019 года возле здания ФСБ в Москве.

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