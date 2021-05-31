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16:57

Беглов одобрил создание природного заказника "Шунгеровский" в Петродворцовом районе

фото ЗакС политика Беглов одобрил создание природного заказника "Шунгеровский" в Петродворцовом районе

Петербургский градоначальник Александр Беглов обсудил с членами городского правительства идею создания природного заказника "Шунгеровский" в Петродворцовом районе: чиновники коллективно одобрили предложение губернатора.

На данный момент фауна природной зоны насчитывает 18 видов млекопитающих и свыше 70 видов птиц. Разнообразие флоры - более 600 растений. Отдельные виды с каждой стороны включены в Красные книги Петербурга и России.

В ближайшее время будет закрыт въезд в заповедник, специалисты приведут в порядок гидромелиоративную систему, монтируют информационные щиты и приберутся. В рамках охранных мероприятий на территории заказника запретят разведение костров, строительство, рубку деревьев и охоту. Будет также организован новый экомаршрут.

По словам Беглова, к 2024 году в Северной столице создадут ещё не менее трёх особо охраняемых природных территорий регионального значения: они появятся в Приморском, Курортном и Выборгском районах города.


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