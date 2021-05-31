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17:28

В Коми завели дело о загрязнении вод из-за разлива нефтепродуктов

фото ЗакС политика В Коми завели дело о загрязнении вод из-за разлива нефтепродуктов

В Коми возбудили уголовное дело о загрязнении вод после аварии на Ошском нефтяном месторождении, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод, источников питьевого водоснабжения, повлекшее причинение существенного вреда животному или растительному миру). По словам представителей прокуратуры, проверка показала, что в результате нефтеразлива существенно были загрязнены руки Колва и Уса, и устранение последствий "потребует длительного времени и значительных финансовых затрат"

Прокуратура также внесла представление собственнику нефтепровода.

Ранее в Коми возбудили дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) из-за того же разлива. 11 мая стало известно, что труба Ошского меторождения в Ненецком автономном округе, которую эксплуатирует "Лукойл", разгерметизировалась, из-за чего порядка 100 тонн топлива загрязнили около 1,3 га береговой линии реки Колвы. 

 

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