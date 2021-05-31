"В РФ справедливости добиться сложно": Сторонники Навального хотят засудить Горожанко через ЕС

Соратники Алексея Навального собираются подать на бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией* Фёдора Горожанко в европейские суды, требуя признать его виновным в сливе базы данных сторонников оппозиционера, известил в беседе с "Дождём" экс-работник отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

"Понятно, что в России справедливости нам добиться сложно. Поэтому мы рассчитываем подать иски через европейские страны. Среди такого огромного количества людей, которые были в этой базе, которую украл Федор, есть и граждане Евросоюза, и люди, у которых есть вид на жительство. Мы рассчитываем, что они захотят добиться справедливости и смогут действовать через свои страны", - сообщил Албуров.

Добавим, согласно последнему расследованию ФБК Горожанко, до недавних пор проработавший в организации в течение нескольких лет, якобы имел доступ к секретному API-ключу, благодаря которому можно попасть в аккаунт организации на почтовом сервисе без ввода логина и пароля.

В качестве доказательства в изыскании оппозиционеров приводятся скрины из выписок с банковского счета Горожанко. Из них следует, что на его банковский счет было внесено 1,24 млн рублей. По информации фонда, у Горожанко могли быть проблемы с коллекторами, которые через суд хотели взыскать с него долг в размене 96 тысяч рублей.

Бывший соратник Навального причастность к сливу опровергает, называя расследование ФБК "враньём".

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России