18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

17:50

"В РФ справедливости добиться сложно": Сторонники Навального хотят засудить Горожанко через ЕС

фото ЗакС политика "В РФ справедливости добиться сложно": Сторонники Навального хотят засудить Горожанко через ЕС

Соратники Алексея Навального собираются подать на бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией* Фёдора Горожанко в европейские суды, требуя признать его виновным в сливе базы данных сторонников оппозиционера, известил в беседе с "Дождём" экс-работник отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

"Понятно, что в России справедливости нам добиться сложно. Поэтому мы рассчитываем подать иски через европейские страны. Среди такого огромного количества людей, которые были в этой базе, которую украл Федор, есть и граждане Евросоюза, и люди, у которых есть вид на жительство. Мы рассчитываем, что они захотят добиться справедливости и смогут действовать через свои страны", - сообщил Албуров.

Добавим, согласно последнему расследованию ФБК Горожанко, до недавних пор проработавший в организации в течение нескольких лет, якобы имел доступ к секретному API-ключу, благодаря которому можно попасть в аккаунт организации на почтовом сервисе без ввода логина и пароля.

В качестве доказательства в изыскании оппозиционеров приводятся скрины из выписок с банковского счета Горожанко. Из них следует, что на его банковский счет было внесено 1,24 млн рублей. По информации фонда, у Горожанко могли быть проблемы с коллекторами, которые через суд хотели взыскать с него долг в размене 96 тысяч рублей.

Бывший соратник Навального причастность к сливу опровергает, называя расследование ФБК "враньём".

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

15:13 ФБК обвинил Федора Горожанко в сливе базы данных сторонников Навального

28 мая, 16:31 Обвиняемому в "сливе" данных для расследования Навального силовику продлили домашний арест

24 мая, 13:59 МВД в Мурманске отказалось возбуждать дело о взломе и порче имущества экс-штаба Навального

21 мая, 16:58 Экс-главу томского штаба Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей за апрельский митинг

21 мая, 14:58 "Не видит солнечного света": Адвокат известил об ухудшении здоровья отца Ивана Жданова в СИЗО

19 мая, 12:55 Экс-сотрудников ФБК* вызывают на допросы по новому делу в отношении Навального

17 мая, 11:14 Суд по иску о признании ФБК и штабов Навального экстремистами отложили до лета

17 мая, 9:55 "Коммерсантъ": Материалы по иску о признании ФБК экстремистами засекретили из-за личных данных силовиков

10 мая, 14:31 Сторонники Навального анонсировали несколько новых проектов

6 мая, 15:13 Адвокаты обжаловали приостановку деятельности ФБК*


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:57 В 2020 году Петербург приобрёл 56 вагонов метро, 349 автобусов, 142 троллейбуса и 13 трамваев

18:55 Евангелисты снова просят отдать им здание на Английской набережной

18:52 Беглов счел преждевременным обсуждать судьбу Конюшенного ведомства с петербуржцами

18:28 Беглов: Акцию "Мой герой" необходимо сделать ежегодной

18:27 Петербургский суд запретил доступ к сайту с экскурсиями по крышам

17:50 "В РФ справедливости добиться сложно": Сторонники Навального хотят засудить Горожанко через ЕС

17:28 В Коми завели дело о загрязнении вод из-за разлива нефтепродуктов

17:14 Повелий оказался самым богатым руководителем районной администрации в Петербурге

16:57 Беглов одобрил создание природного заказника "Шунгеровский" в Петродворцовом районе

16:31 Прокурор запросил 7 лет колонии для лидера "Левого сопротивления" Полюдовой

15:56 Петроградский ЖКС оштрафовали на 100 тысяч рублей за несогласованную батарею в доме Винцеля

15:20 Вострецов об итогах праймериз "Единой России": Ничего, кроме сожаления, это не вызывает

15:13 ФБК обвинил Федора Горожанко в сливе базы данных сторонников Навального

15:07 Муниципал: Депутат МО "Южно-Приморский" требует не допускать обучения четвероклассников во вторую смену

14:56 В Москве задержали активистку, вышедшую к зданию МИДа с пикетом в поддержку Софьи Сапеги

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru