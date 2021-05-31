Евангелисты снова просят отдать им здание на Английской набережной

В Комитет имущественных отношений поступило обращение от Русской Евангелическо-Реформатской Церкви в городе Москва с требованием безвозмездно передать в собственность комплекс зданий на Английской набережной, где театр "Мюзик-Холл" планирует разместить свой концертный зал". Заявление было опубликовано 28 мая на сайте КИО.

Евангелисты просят безвозмездно передать в собственность комплекс зданий бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа на Английской набережной. В своем обращении представители церкви сообщили, что Англиканская церковь Иисуса Христа и Евангелическо-Реформатская Церковь принадлежат к одной конфессии - протестантизму, что и служит, по их мнению, поводом для безвозмездной передачи зданий. Организация планирует использовать здание бывшей церкви для проведения богослужений и других религиозных обрядов.

Ранее, 20 мая КИО отказала Евангельской христианской церкви "Осанна" в подобном обращении. Заместитель председателя комитета Александр Герман в своем ответе указал, что в ведомстве сделали вывод, что данная организация "не относится к историческому вероисповеданию Англиканской церкви и не является ее правопреемницей".

Объект культурного наследия Англиканская церковь Иисуса Христа была построена в начале XIX века. После закрытия церкви в 1919 году помещение до 1999 года занимало Городское экскурсионное бюро. В 2016 году комплекс зданий был передан под оперативное управление "Театр Мюзик Холл". В апреле 2021 года Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию здания.

Константин Леньков / фото: gov.spb.ru