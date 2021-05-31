В 2020 году Петербург приобрёл 56 вагонов метро, 349 автобусов, 142 троллейбуса и 13 трамваев

В ходе прошедшего сегодня, 31 мая, рабочего заседания петербургского правительства, губернатор Александр Беглов подвёл "транспортные" итоги 2020 года, оповестили в пресс-службе Смольного.

"Наша задача — обеспечить бесперебойную работу городского транспорта. Необходимо повышать эффективность пассажирских перевозок. Важно, чтобы общественный транспорт был комфортным, безопасным и экологичным. Для этого нужны инновации. За последние два года мы значительно обновили подвижной состав, но работу нужно продолжать", - поручил городской глава.

Так, градоначальник конкретизировал, что в прошлом году на баланс Северной столицы было приобретено 56 новых вагонов метро, 349 автобусов, 142 троллейбуса и 13 трамваев.

В марте 2021-го Смольный заключил соглашение с Минпромторгом, ПАО "КАМАЗ" и ПАО "Газпром" о поэтапном переходе города на газомоторное топливо. Пока что на маршрутах функционируют 164 автобуса на газу. Ожидается, что к 2023 году весь транспортный автопарк будет переведён на данный вид топлива.

Всего в минувшем году в транспортную систему было вложено свыше 131 млрд рублей, из которых 103,5 млрд - собственные бюджетные средства Петерубрга, а 26,4 млрд - внебюджетное финансирование. Ремонту, в свою очередь, подверглись в общей сложности 137 км дорог.

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