Горожанко об обвинениях ФБК*: Если подадут в суд, буду защищаться

Бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией* Федор Горожанко в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что сторонники Алексея Навального не связывались с ним перед публикацией материала и видео о том, что он якобы мог украсть и продать базы данных сторонников ФБК. Он признал, что опубликованные выписки по счетам похожи на его.

- Они там пишут очень смешно: "Нам на черный ящик прислали [выписки по счетам]". А чего вдруг им на черный ящик прислали еще до того, как они опубликовали, что-то про меня и мой счет? Наверное, они где-то стащили, с какой-то базы, или купили эту выписку. То есть они реально обвиняют меня в каком-то воровстве данных, основываясь на данных из "Альфа-банка" и выкладывая данные на мою квартиру, - считает Горожанко.

В материале ФБК говорится о том, что бывший сотрудник якобы продал базы за 1,24 млн рублей. Среди причин такого действия представлявший материал директор фонда Иван Жданов называет отсутствие у Горожанко работы. Сам активист заявил, что после ухода из ФБК устроился на хорошую работу и получает зарплату. По его словам, об этом он после публикации материала сообщил Ивану Жданову и выслал подтверждающие это квитанции. Жданов на сообщение не ответил, заявил Горожанко.

Он добавил, что, в случае подачи на него заявления и начала судебного разбирательства, намерен отстаивать свою правоту. Горожанко добавил, что пока не решил, будет ли сам писать заявление на ФБК*:

- Я фильм не досмотрел, потому что что-то мне не хочется… Но я прочитал весь пост. Там про меня столько всяких эпитетов: "безработный", "бестолковый", "украл". Я подумаю. Но толку нет.

Он подтвердил, что в ФБК* в Москве до 2019 года занимался рассылками. Но в 2019 году перевелся в Петербург на муниципальную кампанию, а позже ушел из организации, передав все пароли и ключи другому сотруднику, заявил Горожанко. По его словам, после этого он больше "в эту сторону не обращался".

Напомним, ранее 31 мая ФБК* опубликовал расследование о сливе базы данных своих сторонников в апреле 2021 года. Сторонники Алексея Навального заявили, что Горожанко якобы мог похитить и продать базу, используя свои старые коды доступа.

* Фонд борьбы с коррупцией внесен Минюстом в реестр НКО - иностранных агентов

София Саттарова

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