На журналистку "Медузы" Сафонову составили протокол о работе на митинге без аккредитации МИДа

Полицейские составили в отношении спецкорреспондента "Медузы"* Кристину Сафонову протокол о работе без лицензии после акции протеста 21 апреля, сообщает издание со ссылкой на представителя "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

Протокол составлен по ч. 1 ст. 19.20 КоАП (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)). Сафонова работала на акции протеста 21 апреля в Москве как журналист, при ней было редакционное задание и другие необходимые документы. Уже после акции к ней домой пришел участковый, затем журналистку вызвали в отдел полиции для объяснений.

Полицейские направляли запрос в МИД России, и там сообщили, что у Сафоновой нет аккредитации как у иностранного журналиста. При этом в редакции подчеркнули, что в октябре 2020 года МИД выдал "Медузе" подтверждение открытия корреспондентского пункта в Москве и принял документы Сафоновой для аккредитации. По словам представителей издании, согласно правилам, решение об аккредитации МИД должен был принять не дольше чем за два месяца, но редакция до сих пор не получила ответа от ведомства. По словам Сафоновой, в МИД при объяснениях о задержке оформления ссылались, в числе прочего, на коронавирус.

21 апреля в ряде городов России прошли несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального. В Москве в тот день, по данным "ОВД-Инфо", задержали около 20 человек, однако в течение последней недели полицейские стали приходить к активистам домой и задерживать, ссылаясь на данные камер видеонаблюдения или посты в соцсетях.

Таким образом силовики пришли домой к нескольким десяткам человек, в ОВД, в частности, были вызваны Дмитрий Быков, Тамара Эйдельман и другие. Также полицейские приходили к журналистам "Дождя", "Эха Москвы", "Комсомольской правды", RTVI и других СМИ, требуя спустя несколько дней после акции предъявить пресс-карты и редзадания на работу на митинге.

*"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов в России