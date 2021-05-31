18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

31 мая, 19:52

На журналистку "Медузы" Сафонову составили протокол о работе на митинге без аккредитации МИДа

фото ЗакС политика На журналистку "Медузы" Сафонову составили протокол о работе на митинге без аккредитации МИДа

Полицейские составили в отношении спецкорреспондента "Медузы"* Кристину Сафонову протокол о работе без лицензии после акции протеста 21 апреля, сообщает издание со ссылкой на представителя "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

Протокол составлен по ч. 1 ст. 19.20 КоАП (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)). Сафонова работала на акции протеста 21 апреля в Москве как журналист, при ней было редакционное задание и другие необходимые документы. Уже после акции к ней домой пришел участковый, затем журналистку вызвали в отдел полиции для объяснений.

Полицейские направляли запрос в МИД России, и там сообщили, что у Сафоновой нет аккредитации как у иностранного журналиста. При этом в редакции подчеркнули, что в октябре 2020 года МИД выдал "Медузе" подтверждение открытия корреспондентского пункта в Москве и принял документы Сафоновой для аккредитации. По словам представителей издании, согласно правилам, решение об аккредитации МИД должен был принять не дольше чем за два месяца, но редакция до сих пор не получила ответа от ведомства. По словам Сафоновой, в МИД при объяснениях о задержке оформления ссылались, в числе прочего, на коронавирус.

21 апреля в ряде городов России прошли несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального. В Москве в тот день, по данным "ОВД-Инфо", задержали около 20 человек, однако в течение последней недели полицейские стали приходить к активистам домой и задерживать, ссылаясь на данные камер видеонаблюдения или посты в соцсетях.

Таким образом силовики пришли домой к нескольким десяткам человек, в ОВД, в частности, были вызваны Дмитрий Быков, Тамара Эйдельман и другие. Также полицейские приходили к журналистам "Дождя", "Эха Москвы", "Комсомольской правды", RTVI и других СМИ, требуя спустя несколько дней после акции предъявить пресс-карты и редзадания на работу на митинге. 

*"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов в России

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

27 мая, 18:57 Шишлов призвал МВД Петербурга прекратить принудительно брать отпечатки пальцев у задержанных

27 мая, 16:27 "Вы положили цветы к могилам ветеранов?": Бастрыкина огорчают петербургские митинги

25 мая, 16:15 Леонид Гозман получил штраф в связи с акцией 21 апреля

24 мая, 14:46 На главреда BAZA составляют протокол об участии в акции 21 апреля в Москве

21 мая, 16:58 Экс-главу томского штаба Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей за апрельский митинг

20 мая, 10:52 Суд оставил в силе штраф Ройзману за его участие в протестной акции 31 января

19 мая, 9:30 "Дождь": Сторонников Навального из Дептранса Москвы увольняют из-за слитой базы данных

17 мая, 19:56 Профсоюз работников московского метро просит не "политизировать" увольнения сотрудников

17 мая, 13:57 Суд признал законным штраф Twitter почти на 9 млн рублей за посты с призывами к участию в протестах

17 мая, 12:39 Бастрыкин: В Петербурге протестуют безработные и агрессивно настроенные неудавшиеся бизнесмены


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
31 мая, 23:17 Андрея Пивоварова отвезут в Краснодар - там на него завели дело за сотрудничество с нежелательной организацией

31 мая, 21:57 Пивоварова повезли в СК на допрос

31 мая, 21:14 Пролетели мимо праймериз

31 мая, 20:42 В Пулково с рейса сняли Андрея Пивоварова

31 мая, 20:29 Число пациентов с COVID-19 в Петербурге выросло на 11% за неделю

31 мая, 19:52 На журналистку "Медузы" Сафонову составили протокол о работе на митинге без аккредитации МИДа

31 мая, 19:38 Горожанко об обвинениях ФБК*: Если подадут в суд, буду защищаться

31 мая, 19:17 Лидера "Левого сопротивления" Полюдову приговорили к шести годам колонии

31 мая, 18:57 В 2020 году Петербург приобрёл 56 вагонов метро, 349 автобусов, 142 троллейбуса и 13 трамваев

31 мая, 18:55 Евангелисты снова просят отдать им здание на Английской набережной

31 мая, 18:52 Беглов счел преждевременным обсуждать судьбу Конюшенного ведомства с петербуржцами

31 мая, 18:28 Беглов: Акцию "Мой герой" необходимо сделать ежегодной

31 мая, 18:27 Петербургский суд запретил доступ к сайту с экскурсиями по крышам

31 мая, 17:50 "В РФ справедливости добиться сложно": Сторонники Навального хотят засудить Горожанко через ЕС

31 мая, 17:28 В Коми завели дело о загрязнении вод из-за разлива нефтепродуктов

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru