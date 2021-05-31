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31 мая, 20:29

Число пациентов с COVID-19 в Петербурге выросло на 11% за неделю

фото ЗакС политика Число пациентов с COVID-19 в Петербурге выросло на 11% за неделю

За неделю с 24 по 30 мая количество обратившихся за медицинской помощью с подтвержденным коронавирусом петербуржцев увеличилось на 11,35%, следует из информации межведомственного координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

За неделю в Петербурге было зарегистрировано 8 367 случаев заболевания. Сейчас под наблюдением врачей с подтвержденным диагнозом остаются 18 076 человек, из них 3 998 - в стационарах. За неделю до этого общее число пациентов оценивалось в 16 360 человек.

Для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией в Петербурге развернуты 6 142 койки. Доля тяжелых больных в стационарах оценивается примерно в 20%. На аппаратах ИВЛ находятся 127 пациентов.

В Смольном заявили, что COVID-19 остается опасным заболевание, и снова призвали петербуржцев вакцинироваться. По данным совета, в Петербурге есть запасы вакцины в 128,4 тысяч комплектов доз. Всего, по оценке Смольного, за весь период привились 688 тысяч человек, из них 573 тысячи - полностью.

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