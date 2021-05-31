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31 мая, 20:42

В Пулково с рейса сняли Андрея Пивоварова

фото ЗакС политика В Пулково с рейса сняли Андрея Пивоварова

Бывший исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров в своем Telegram-канале сообщил, что его сняли с самолета в аэропорту "Пулково". Он заявил, что сейчас находится в ФСБ аэропорта:

"Самолёт уже прошёл рулёжку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ Пулково".

Юрист "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова сообщила ЗАКС.Ру, что Пивоваров направлялся в отпуск - его самолет должен лететь в Варшаву. Причины задержания пока неизвестны, сказала Буракова.

- Пока ему ничего не объясняют. Его сняли с рейса, когда самолет был на рулении уже, то есть самолет остановили, вошли в салон и вывели прицельно его. Пока ничего не понятно, по каким основаниям. У него нет никаких ограничений на выезд, паспортный контроль прошел нормально, то есть никаких задолженностей или чего-то еще - ничего этого нет, - рассказала юрист.

В Twitter Пивоваров написал, что причина задержания - розыск.

"Причину розыска не объясняют, говорят - будем передавать", - написал политик. 

Напомним, 28 мая Андрей Пивоваров объявил о самоликвидации общественной организации "Открытая Россия" из-за того, что на сторонников объединения всё чаще начали возбуждать дела о работе на "нежелательную" организацию". Сами представители "Открытки" многократно отрицали связь между ними и внесенной в список нежелательных организаций.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Рейтинг персон

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