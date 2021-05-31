Пролетели мимо праймериз

"Единая Россия" 31 мая опубликовала результаты собственного предварительного голосования. Среди проигравших оказались пять петербургских депутатов: Борис Ивченко, Андрей Васильев, Владимир Носов из Законодательного собрания и Сергей Вострецов с Владимиром Катеневым из Государственной Думы. Что проигравшие и их более успешные коллеги думают о результатах праймериз - в материале ЗАКС.Ру.

На выход из Госдумы

Информация о вероятных победителях предварительного голосования "Единой России" появилась еще на прошлой неделе. В распоряжении ЗАКС.Ру оказался список кандидатов, за которых якобы просили отдавать свой голос на праймериз сотрудников бюджетных учреждений. Этот список полностью совпал с опубликованными результатами внутренних выборов партии как по федеральному, так и по региональному парламентам.

Не выиграли праймериз депутаты Государственной Думы Владимир Катенев и Сергей Вострецов. Последний в "Единой России" не состоит, но именно от нее избрался в парламент и планировал снова туда идти с поддержкой партии.

Хотя еще задолго до праймериз у Вострецова уже начались конфликты с руководством единороссов. В сентябре 2020 года секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак раскритиковал депутата за его законодательную инициативу снизить минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет. Турчак заявил, что это не первое "абсурдное" предложение Вострецова, что якобы говорит о его профнепригодности. Он отметил, что не верит в переизбрание депутата в 2021 году. Вострецов в ответ сказал, что просто прокомментировал чью-то инициативу и все же рассчитывает на выдвижение в Госдуму от "Единой России". На праймериз парламентарий выдвигался по округу Петербурга (№ 212), который он и сейчас представляет в Госдуме. Победить Вострецов не смог - он набрал 1 621 голос и занял четвертое место. Лидером по округу стал депутат Законодательного собрания Петербурга, глава фракции "Единой России" Александр Тетердинко - у него 20 175 голосов.

Вострецов в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что результаты голосования вызывают у него сожаление. Итоговые цифры у победителей и следующих за ними кандидатов разнятся на тысячи голосов, отметил депутат. По его словам, нацеленная на выявление лидеров общественного мнения процедура не сработала. Он напомнил, что списки вероятных победителей были опубликованы еще на прошлой неделе, а за месяц до этого ходили разговоры о согласовании перечня кандидатов в администрации президента.

Депутат Государственной думы и председатель партии "Родина" Алексей Журавлёв допустил выдвижение Вострецова в федеральный парламент от его организации. Сам парламентарий пока не решил, будет ли все же участвовать в выборах.

- Мы же видели этот праймериз. Если выборы будут такие же как праймериз, то кому они нужны? Директоров школ, заведующих садиков и руководителей больниц вызвали и дали им команду, а люди финансово зависимы, у них зарплата состоит из оклада и премии, премия 70%. Ну кто из руководителей подразделений посмеет рот открыть? А они же являются руководителями участковых избирательных комиссий, они же будут эти выборы проводить. Если они здесь пошли на сделку с совестью, куда дальше то они пойдут? На что рассчитывать? И где такие силы взять для контроля за этими выборами? И нужен ли он вообще, контроль? Я считаю, что это позорище, и мне стыдно, - заявил Вострецов.

Он уточнил, что намерен и дальше заниматься профсоюзной деятельностью. Депутат является председателем объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.

Другой депутат Госдумы, не получивший поддержку избирателей на праймериз, Владимир Катенев, выдвигал свою кандидатуру не в федеральный парламент, а в городской. Он намеревался выдвинуться в ЗакС по списку и представлять 24 округ, но набрал только 5 345 голосов. Обогнал Катенева действующий депутат ЗакСа Юрий Бочков - 6 430 голосов.

В 2016 году Катенев тоже участвовал в праймериз "Единой России" и тоже проиграл, но победивший его Дмитрий Тугов от своей победы в 215-м избирательном округе отказался. До этого, в 2014 году, Катенев участвовал в праймериз по досрочным выборов губернатора Петербурга. На одном из мероприятий в КДЦ "Московский" ему досталось место № 13. Это, по мнению Катенева, уменьшило его шансы на победу. Так и произошло - в праймериз победил исполнявший тогда обязанности главы города Георгия Полтавченко.

Проиграли в ЗакС

Депутат ЗакСа Борис Ивченко на предварительном голосовании "Единой России" проиграл и по списку, и по округу № 15, который сейчас представляет в парламенте. В региональной группе депутат занял шестое место (315 голосов), а первое получил член регионального штаба ОНФ Антон Соловьев (6 131 голосов). По округу у Ивченко пятое место (273 голоса), лидером стал руководитель регионального исполкома ОНФ Андрей Рябоконь.

Ивченко - самый старший депутат ЗакСа из ныне действующих. До избрания в парламент в 2016 году он был депутатом муниципального образования "Балканский" и руководил петербургским отделением Союза пенсионеров России, в 2018 году парламентарий стал членом президиума организации.

По данным сайта ЗакСа, за пять лет парламентской работы Ивченко подготовил восемь законопроектов - все в соавторстве с другими депутатами. Среди проектов законов документы о памятных датах, о бесплатной юридической помощи, о грантах для СМИ и другие.

Депутат ЗакСа Владимир Носов выдвигался на праймериз только по региональной группе №14. Он получил 598 голосов, а опередила его с 4 724 депутат ЗакСа Галина Назарова. Она же победила по одномантадному округу №14 с 4 765 голосами.

Назарова может снять свою кандидатуру по региональному списку, тогда место может достаться Носову, но пока парламентарий о таком намерении не сообщала.

Носов - бывший военный. Службу в вооруженных силах он окончил в 2013 году, а с 2014 года работал на разных должностях в аппарате ЗакСа Петербурга, пока в 2016 году при поддержке "Единой России" не прошел в состав депутатов. На этом месте Носов принимал участие в создании восьми законопроектов: об изменении трудового кодекса, земельного кодекса, закона о библиотечном деле и других документов. Выдвигая свою кандидатуру на праймериз в 2021 году парламентарий пообещал улучшить жизнь жителей города:

"На грядущие пять лет вижу своей задачей повысить уровень комфорта жителей Калининского района и города в целом. Здесь живут активные и неравнодушные граждане. Вместе решать проблемы гораздо проще. У нас это получится", - передавала пресс-служба партии его слова.

Перед началом партийного голосования Носов оправдывал использование единороссами портала "Госуслуги". По его словам, любая партия при желании может пользоваться сайтом для праймериз. Узнать, что он думает о своем проигрыше, ЗАКС.Ру не удалось - депутат не ответил на звонок.

Проиграл в праймериз и представляющий избирательный округ №16 Андрей Васильев. Он занял второе место и по списку, и по округу. В последнем случае Васильев набрал 1 070 голосов, а опередивший его предприниматель и сопредседатель штаба ОНФ Виталий Фатеичев - 5 996 голосов. По списку депутат уступил место своему коллеге по парламенту Дмитрию Тугову: 1 049 голосов против 5 494 голоса соответственно.

Васильев считает, что результаты голосования якобы могли подтасовать:

- Есть такая поговорка: кто считает, тот и выигрывает. Если сервер находится в Москве, а они заранее решили, что будет, то сами понимаете… Тем более, что это очень удобно тем, что никаких судебных разбирательств не может быть. Потому что это внутреннее дело этой партии, и, как они будут подтасовывать все, это их личное дело.

Депутат заявил ЗАКС.Ру, что отказываться от участия в выборах не намерен - решил пойти как самовыдвиженец. Он уверен, что жители округа его поддержат:

- Я 10 лет работаю в округе. Я знаю, сколько за меня на праймериз проголосовало. Гораздо больше, а за тех - нет.

Первый раз депутатом ЗакСа Васильев избрался в 2011 году, прошел в парламент от при поддержке "Единой России". На его счету 10 законодательных инициатив за все время депутатства. До этого он несколько лет работал в Контрольно-счетной палате Ленинградской области и Счетной палате России. В 90-е Васильев был главой муниципального образования Кировский район Ленобласти.

"Кандидаты работают"

Депутаты от "Единой России" Александр Тетердинко (ЗакС) и Михаил Романов (Госдума), которые победили в праймериз и должны быть выдвинуты в федеральный парламент, считают, что предварительное голосование прошло по всем правилам.

- Было все очень хорошо организовано. Система была надежной. Почему? Потому что, чтобы проголосовать на сайте предварительного голосования необходимо было подтвердить свою личность через сайт Госуслуг. Мы четко понимаем, что голосовали не какие-то там боты, тролли, голосовали реальные люди, - поделился своим мнение с ЗАКС.Ру Тетердинко.

По его словам, большое число проголосовавших на праймериз свидетельствует о заинтересованности людей в предварительном голосовании партии. Так как все голоса считал компьютер, подтасовок и фальсификация быть не могло, уверен Тетердинко:

- Если кому-то не нравятся результаты праймериз, пусть они задают вопросы к своей работе среди избирателей. Значит, наверно, они не смогли донести свою программу среди избирателей, не смогли сагитировать избирателей, чтобы они за них проголосовали.

Тетердинко отметил, что не видел списки "рекомендованных" кандидатов праймериз. Об этом же в разговоре с ЗАКС.Ру заявил депутат Госдумы Романов.

Он также считает, что праймериз прошли достойно. Парламентарий добавил, что сфальсифицировать результаты было невозможно - была установлена система шифрования данных.

- Кандидаты работали. И те, кто работали, убедили, привели своих сторонников, те и победили, - считает Романов.

София Саттарова

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