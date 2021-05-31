Пивоварова повезли в СК на допрос

Экс-директора общественной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова, которого вечером 31 мая силовики сняли с рейса в аэропорту Пулково, повезли в здание главного управления СК по Петербургу на Московском проспекте. Ему предстоит допрос по делу об осуществлении деятельности нежелательной организациии (ст. 284.1 УК), сообщается в социальных сетях политика.

Часом ранее к задержанному не пускали адвоката Елену Бородину.

Согласно новейшим постам в Twitter Пивоварова, который теперь ведут его сподвижники, им пока не удается узнать у силовиков причины объявления политика в розыск, который стал предлогом для задержания. Отметим, что у Пивоварова вызвало недоумение его задержание под предлогом объявления в розыск, поскольку никаких ограничений на выезд он не имел.

Напомним, 28 мая Андрей Пивоваров объявил о роспуске "Открытки", поскольку на сторонников объединения всё чаще начали возбуждать дела о работе на "нежелательную" организацию". Сами представители "Открытки" неоднократно указывали, что не имеют отношения к организации, внесенной РФ в список нежелательных.

К Андрею Пивоварову не пускают адвоката "Правозащиты Открытки" Елену Бородину. В погрануправлении ФСБ в Пулково ей заявляют, что не снимали Андрея с рейса. — Андрей Пивоваров (@brewerov) May 31, 2021

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.