Андрея Пивоварова отвезут в Краснодар - там на него завели дело за сотрудничество с нежелательной организацией

Задержанного ранее бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова должны отвезти в Краснодар, сообщается в его Telegram-канале, который сейчас ведут сторонники политика. Они написали, что 29 мая в Следственном комитете Краснодарского края возбудили дело о сотрудничестве с нежелательной организацикй (ст. 284.1 УК РФ).

В Telegram-канале опубликовали письмо Пивоварова. В нем политик сообщает, что в ближайшее время должен начаться допрос. После этого его повезут на обыск в его квартиру, а затем отправят в Краснодар, сообщил Пивоваров.

"Судя по помпе, с которой меня задерживали, готовят что-то серьезное. В Пулково, как говорят, нагнали кучу Росгвардии, зачем? Когда можно было просто позвонить. <...> Все это, конечно, не радует, но я не унываю. И вы не унывайте. Такие вещи говорят нам о том, что они нас боятся, а нас большинство. Все будет хорошо, держитесь там!" - написал политик.

Напомним, ранее 31 мая сотрудники правоохранительных органов остановили самолет в аэропорту "Пулково", который готовился ко взлету, и вывели из салона Пивоварова. Он намеревался отправиться в отпуск в Варшаву. Политика сначала держали в отделении ФСБ в "Пулково", а затем отвезли в СК по Московскому району Петербурга.

Пивоваров 27 мая сообщил о закрытии "Открытой России". Сторонники "Открытки" неоднократно отрицали связи с одноименной иностранной организацией, чью деятельность признали нежелательной, но правоохранители неоднократно привлекали связанных с ней людей к административной ответственности. Согласно примечанию к статье 284.1 УК РФ, если человек добровольно отказался от сотрудничества с нежелательной организацикй, то его не должны приследовать по статье.

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