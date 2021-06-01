Андрея Пивоварова повезли на обыск в его квартиру

Бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова увезли из Следственного комитета на обыск в квартиру по месту его прописки, сообщается в соцсетях политика, которые сейчас ведут его соратники.

Стало известно, что Пивоваров находится в статусе подозреваемого по уголовному делу о "нежелательной организации". Еще в 2017 году британскую организацию Otkrytaya Rossia по решению Генпрокуратуры внесли в реестр нежелательных на территории России. Российские сторонники "Открытой России" отрицают свою связь с этой иностранной структурой. Тем не менее, из-за участившихся случаев преследования активистов со стороны силовиков общественная организация "Открытая Россия" объявила о самоликвидации 27 мая 2021 года. Уголовное дело, в связи с которым 31 мая был задержан Андрей Пивоваров, было заведено Следственным комитетом Краснодарского края 29 мая.

Напомним, Пивоваров был задержан в петербургском аэропорту Пулково 31 мая. Силовики остановили готовившийся к выезду на взлетную полосу самолет, на котором политик планировал отправиться в отпуск. После Пивоварова увезли в Следственный комитет для допроса. Ранее сообщалось, что после обыска в квартире оппозиционера его планируют отправить в Краснодар, где и было заведено уголовное дело о "нежелательной организации".

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