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4:02

Обыск в квартире Пивоварова завершился

фото ЗакС политика Обыск в квартире Пивоварова завершился

В квартире бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова около 4 часов утра 1 июня завершился обыск, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Его вывели из дома в наручниках и посадили в автомобиль, не имеющий отличительных знаков правоохранительных органов. 

Обыск длился около полутора часов. В итоге из квартиры, где прописан политик, изъяли электронные носители и мобильные телефоны, сообщила ЗАКС.Ру юрист "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова. Обыск в ночное время был проведен по постановлению следователя, вынесенному вечером 31 мая. В обосновании, по словам Бураковой, указано, что Пивоваров якобы мог скрываться по месту прописки. Правозащитница подчеркивает, что с Андреем Пивоваровым никто из представителей правоохранительных органов не пытался связаться до его задержания, чтобы установить его местонахождение. 

Пока в квартире Пивоварова проходил обыск, во дворе его дома дежурили три автомобиля Росгвардии. Силовики между собой переговаривались о возможности задержания собравшихся у дома журналистов, но в итоге претензий сотрудникам СМИ предъявлять не стали.

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Пивоварова задержали вечером 31 мая. Он собирался лететь в отпуск в Варшаву и уже находился в самолёте на взлетной полосе аэропорта "Пулково". Сотрудники правоохранительных органов остановили самолёт и вывели из салона политика. Его отвезли в Следственный комитет по Московскому району Петербурга. Там Пивоваров узнал, что 29 мая в Краснодарском крае на него заведено уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК РФ). Как сообщила ЗАКС.Ру Анастасия Буракова, силовики считают, что находясь в Краснодаре в августе 2020 года Пивоваров разместил пост в соцсети, которые следователи сочли осуществлением деятельности нежелательной организации. После допроса в СК, политика повезли на обыск в его квартиру - он начался около 2:30 часов ночи. Как сообщалось ранее, Пивоварова планируют вскоре отправить в Краснодар, где в его отношении было возбуждено дело. До этого оппозиционер будет находиться в ИВС на Захарьевской улице.

Пивоваров 27 мая сообщил о закрытии "Открытой России". Сторонники "Открытки" неоднократно отрицали связи с одноименной иностранной организацией, чью деятельность признали нежелательной, но правоохранители неоднократно привлекали связанных с ней людей к административной ответственности. Согласно примечанию к статье 284.1 УК РФ, если человек добровольно отказался от сотрудничества с нежелательной организацикй, то его не должны приследовать по статье.

София Саттарова


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