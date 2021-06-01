"Вот и начался 1937": Силовики приехали на дачу к Дмитрию Гудкову, а также к его родственникам, с обысками

Сегодня, 1 июня, начиная с самого утра представители силовых структур нагрянули с обысками на дачу к оппозиционному политику Дмитрию Гудкову под Коломной, о чем он сам успел оповестить подписчиков в своём Telegram-канале перед тем, как его телефон стал недоступен.

"У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьева. Как и у моего начштаба Виталия Венидиктова. Формального повода не знаю. Реальный ясен", - сообщил Гудков.

Обыски на даче подтвердил у себя в Twitter и отец Дмитрия, бывший депутат Государственной думы Геннадий Гудков.

"К нам на дачу (принадлежит мне и жене) под Коломной вломился ОМОН. Якобы с обыском. Все телефоны отключены. Причина обыска неизвестна. В доме — сыновья с внуками и родственники", - известил политик.

По словам Гудкова-старшего, оперативно-следственные мероприятия проводятся также дома у тёти Дмитрия в её квартире в Москве.

"Племянница мне написала, что к ним в дом пришли с обыском. Это Москва. Вот и начался 1937, а Вы не верили! Огромные силы брошены сегодня на борьбу с Гудковыми и их родственниками. Обыски идут на даче (приехали на 10-ти а/м!!!). Полицаи ждут Дмитрия в Москве! Сотня сотрудников проводит акцию устрашения и произвола", - представил своё мнение Гудков-старший.

Причина визита правоохранителей до сих пор неизвестна.

В апреле Дмитрий Гудков заявил о намерении идти на выборы в Госдуму от партии "Яблоко".