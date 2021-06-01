РФ возобновит авиасообщение с Британией, Австрией, Венгрией и другими странами

В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом известили о возобновлении регулярного авиасообщения с восемью странами. Подробная информация приведена на сайте российского правительства.

"В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперативным штабом принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения. С 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршруту Москва – Лондон три раза в неделю на взаимной основе", - указывается в сообщении кабмина.

Также начиная с 10 июня у россиян появится возможность улететь в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию.

Вдобавок, с обозначенного числа увеличат количество рейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом и Сербией.

Наконец, станут доступными перелёты в Германию и Албанию.