18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:31

МВД планирует бороться с участием подростков в протестах, вовлекая их в бесплатные секции

фото ЗакС политика МВД планирует бороться с участием подростков в протестах, вовлекая их в бесплатные секции

В Министерстве внутренних дел выступили с инициативой создать в регионах бесплатные секции для несовершеннолетних, которые "могли бы стать альтернативой незаконным акциям". Об идее ведомства рассказал в интервью РИА "Новости" замглавы ГУОООП МВД Вадим Гайдов.

"Министерством в правительство внесены предложения по развитию социально-ориентированных общественных детских и молодежных объединений, которые должны стать доступными (в финансовом и территориальном плане) площадками внеурочной занятости подростков на безвозмездной основе", - заявил Гайдов, отметив, что "силой разрешать негативные процессы в молодежной среде - не всегда правильное решение".

Он добавил также, что снижать протестную активность подростков "силовыми методами", а также привлекая их к уголовной или административной ответственности, может иметь обратный эффект.

Добавим также, ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сокрушался, что костяк протеста в Петербурге обычно составляют школьники, безработные и приезжие.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

31 мая, 19:52 На журналистку "Медузы" Сафонову составили протокол о работе на митинге без аккредитации МИДа

31 мая, 12:40 "Осталось найти Колю": СК начал проверку по делу Маргариты Юдиной, которую пнул силовик

27 мая, 18:57 Шишлов призвал МВД Петербурга прекратить принудительно брать отпечатки пальцев у задержанных

27 мая, 18:47 Суд прекратил дело Яны Трояновой об организации январского протеста в поддержку Навального

27 мая, 16:27 "Вы положили цветы к могилам ветеранов?": Бастрыкина огорчают петербургские митинги

27 мая, 15:26 Суд прекратил дело несовершеннолетней об участии в акции 31 января в Петербурге

27 мая, 12:06 Четверых членов ЛПР увезли на допрос по делу о перекрытии дорог

27 мая, 9:26 Силовики нагрянули с обысками к членам Либертарианской партии в Москве и Красноярске

26 мая, 17:31 Материалы "санитарных" дел Соболь, Ляскина и Навального поступили в суд

26 мая, 12:47 "Не знаю, кому я перешёл дорогу": Дело журналиста Веснина передали в СК


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:35 Путин предложил наделить Генпрокуратуру правом представлять РФ в ЕСПЧ

11:20 Активисты пытаются защитить сад в Зеленогорске от косильщиков

10:58 Беглов поздравил жителей Петербурга с Международным днем защиты детей

10:31 МВД планирует бороться с участием подростков в протестах, вовлекая их в бесплатные секции

9:45 РФ возобновит авиасообщение с Британией, Австрией, Венгрией и другими странами

9:06 "Вот и начался 1937": Силовики приехали на дачу к Дмитрию Гудкову, а также к его родственникам, с обысками

4:02 Обыск в квартире Пивоварова завершился

2:08 Андрея Пивоварова повезли на обыск в его квартиру

31 мая, 23:17 Андрея Пивоварова отвезут в Краснодар - там на него завели дело за сотрудничество с нежелательной организацией

31 мая, 21:57 Пивоварова повезли в СК на допрос

31 мая, 21:14 Пролетели мимо праймериз

31 мая, 20:42 В Пулково с рейса сняли Андрея Пивоварова

31 мая, 20:29 Число пациентов с COVID-19 в Петербурге выросло на 11% за неделю

31 мая, 19:52 На журналистку "Медузы" Сафонову составили протокол о работе на митинге без аккредитации МИДа

31 мая, 19:38 Горожанко об обвинениях ФБК*: Если подадут в суд, буду защищаться

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru