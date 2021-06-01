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11:20

Активисты пытаются защитить сад в Зеленогорске от косильщиков

фото ЗакС политика Активисты пытаются защитить сад в Зеленогорске от косильщиков

Активисты движения "Живой город" начали отстаивать деревья и растения в Плодовом саду в Зеленогорске, включенном в список зеленых насаждений общего пользования. Как сообщается в их новом посте, в саду регулярно косят траву практически "под ноль" и не считаясь с правилами благоустройства, в результате чего страдают стволы старых и молодых яблонь и груш. Претензии со стороны граждан исполнителями, работающими на ОАО "Озеленитель", при этом в расчет не принимаются. Если такие темпы и объемы наносимого природе ущерба сохранятся, то, предрекают общественники, "скоро Плодовый сад впору будет переименовать в Лысое поле, а сам Зеленогорск - в Серогорск или Лысогорск".

"Косильщики прямо говорят, что им начальство приказало и им плевать. В итоге у десятков яблонь повреждения коры, из-за которых они могут погибнуть. Основная часть яблонь в саду уже старые, молодые подсаживают, но приживаются они плохо. И с таким "уходом" шансов у них мало", - говорится в сообществе "Живой город" "ВКонтакте".

Сегодня, 1 июня, градозащитники подают жалобы на ситуацию в Плодовом саду в прокуратуру и иные компетентные ведомства.

фото: Живой город / ВКонтакте

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