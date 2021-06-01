18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12:59

Госдума приняла закон о бесплатном подключении россиян к газу

фото ЗакС политика Госдума приняла закон о бесплатном подключении россиян к газу

Депутаты Государственной думы окончательно одобрили законопроект о бесплатном подключении граждан РФ к газу. Речь идёт о газификации домов в сёлах и деревнях. Завершить процесс региональным властям необходимо до 2023 года.

Инициатива призвана повысить уровень общей газификации страны. Она позволяет доводить трубопровод до границ земельных участков без затрат со стороны соотечественников. Документ предусматривает введение института единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения, а там, где его нет, появится региональный оператор газификации.

Напомним, в начале февраля, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин поручил на безвозмездной основе подключить газ к домам, расположенным в удалённых населенных пунктах, вплоть до 2030 года. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

14:41 Концессионер выбрал облик будущей "СКА Арены": победитель - архитектурное бюро из Австрии

13:32 Nordwind запустила беспересадочные рейсы из Петербурга во Владивосток

11:59 Организаторы ПМЭФ извинились перед омбудсменом по малому бизнесу, предложив ей бесплатное участие в форуме

11:35 Путин предложил наделить Генпрокуратуру правом представлять РФ в ЕСПЧ

10:58 Беглов поздравил жителей Петербурга с Международным днем защиты детей

31 мая, 19:17 Лидера "Левого сопротивления" Полюдову приговорили к шести годам колонии

31 мая, 18:57 В 2020 году Петербург приобрёл 56 вагонов метро, 349 автобусов, 142 троллейбуса и 13 трамваев

31 мая, 18:55 Евангелисты снова просят отдать им здание на Английской набережной

31 мая, 18:28 Беглов: Акцию "Мой герой" необходимо сделать ежегодной

31 мая, 18:27 Петербургский суд запретил доступ к сайту с экскурсиями по крышам


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:29 Максим Шевченко - о деле Пивоварова: Сценарий одухотворения сопротивления неизбежен

15:10 Участок шоссе у границы с Финляндией получил федеральный статус

15:02 Запрет на двойное гражданство для депутатов продублируют в Устав Петербурга

14:55 Суд смягчил на месяц приговор экс-оператору ФБК*, отправленному в колонию за твиты

14:43 Нежелательный кандидат

14:41 Концессионер выбрал облик будущей "СКА Арены": победитель - архитектурное бюро из Австрии

13:59 МЧС разрешило купаться в 15 петербургских водоёмах: Роспотребнадзор не нашёл ни одного пригодного

13:59 Преследовавшийся за растрату аудитор Мень подал в отставку

13:32 Nordwind запустила беспересадочные рейсы из Петербурга во Владивосток

13:23 Памфилова рассказала о противостоянии иностранному вмешательству в выборы

12:59 Госдума приняла закон о бесплатном подключении россиян к газу

12:42 Ройзман бойкотирует Rammstein: группа игнорирует срок активисту за репост ее клипа

12:32 Суд отменил штраф журналисту TJournal за участие в петербургском протесте 31 января

12:07 Муниципал: КСП нашла нарушения в работе МО "Сосновая поляна" на сумму более 21 млн рублей

11:59 Организаторы ПМЭФ извинились перед омбудсменом по малому бизнесу, предложив ей бесплатное участие в форуме

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru