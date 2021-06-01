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13:23

Памфилова рассказала о противостоянии иностранному вмешательству в выборы

фото ЗакС политика Памфилова рассказала о противостоянии иностранному вмешательству в выборы

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в свете предстоящих сентябрьских выборов в Госдуму рассказала о подготовке к ним и о предполагаемых попытках помешать корректной процедуре голосования. Заниматься иностранным вмешательством в российские выборы отрядили члена комиссии Игоря Борисова. Комментируя эту тему, Памфилова подчеркнула, что тему вмешательства в выборы первыми стали в двусторонних отношениях с Россией педалировать Соединенные Штаты, но теперь, по ее словам, "мы тоже отдаем дань моде".

"За внутренним вмешательством могут стоять внешние заказчики, что для нас перманентная ситуация, когда во время избирательных кампаний идет беспрецедентное число DDoS-атак или наблюдаются попытки взломать сайт. Тем более сейчас создается большое количество цифровых сервисов. Формируется повестка дня о том, каким образом можно дискредитировать выборы, потому что задача снести российские выборы есть, и она не скрывается", - заявила чиновница в интервью Business FM.

Говоря о завершившихся праймериз ЕдРа и поступающих жалобах на эту процедуру, Памфилова обозначила желание прояснить и при необходимости исправить ситуацию.

"Для нас это важно, потому что проходят праймериз "Единой России", а тень ложится в том числе на избирательную систему России <...> Мы тратим много сил для того, чтобы доверие к выборам возрастало, всю конкретику передадим руководству партии, пусть разбираются", - отметила женщина.

Характерно, что комментировать скандальный законопроект, поражающий в избирательном праве всех, кого признали причастным к деятельности экстремистским организациям, глава ЦИК отказалась: "пока плохо понимаю механизм действия того, что принимается".

Отметим, что о будущем вмешательстве в выборы 2021 года Памфилова публично высказывается как минимум с декабря. Правда, тогда она не определила источник названной угрозы.

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