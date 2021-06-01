Nordwind запустила беспересадочные рейсы из Петербурга во Владивосток

Авиакомпания Nordwind запускает прямые беспересадочные перелёты между Петербургом и Владивостоком: первый самолёт из Приморья вылетел в Северную столицу уже сегодня, 1 июня.

Во владивостокском аэропорту известили, что рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и субботам.

С приморской столицы борт вылетит в 10:40 по местному времени и приземлится в Пулково в 12:25 (мск). Обратный вылет стартует в 16:30 (мск) и прилетает во Владивосток на следующий день в 16:00. Время полета - 8 часов 45 минут.

"Уверен, что новое направление привлечет большое количество туристов и будет пользоваться туристическим спросом. Вместе с авиакомпанией Nordwind мы составили расписание таким образом, чтобы туристы могли удобно добираться до мест отдыха в дневное время", - поделился мнением директор аэропорта Владивостока Андрей Виниченко.