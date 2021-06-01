Преследовавшийся за растрату аудитор Мень подал в отставку

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень, уголовное дело о растрате против которого закрыли в мае за сроком давности, подал в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на президентского полпреда в Совфеде Артура Муравьева.

На место Меня, как сообщает РИА "Новости", прочат бывшую псковскую чиновницу, а ныне - вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову. "Псковская губерния" пишет, что Трунову "можно смело называть" креатурой сенатора Андрея Турчака, в прошлом возглавлявшего регион. Ожидается, что большинство в Совете Федерации согласится с ее кандидатурой, которую предложат президенту.

Напомним, Меня обвиняли в том, что он в 2011 году, будучи губернатором Ивановской области, поручил подписать бумаги, по которым "Ивановский бройлер" под видом займов получил из бюджета 700 млн рублей.