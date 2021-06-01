Концессионер выбрал облик будущей "СКА Арены": победитель - архитектурное бюро из Австрии

Компания-концессионер строительства стадиона "СКА Арена" определился с обликом будущего здания, пишет "Коммерсант". Победителем конкурса на лучший проект стало архитектурное бюро из Австрии Coop Himmelblau.

По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, выбранное компанией решение "яркое, но сложное в реализации", особенно учитывая довольное ограниченные сроки возведения объекта и затраты на его реализацию, которые уже сейчас оцениваются в более чем 38 млрд рублей.

"Башня Владимира Татлина, плакаты Эль Лисицкого, динамика спорта и траектории фигурного катания олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина легли в основу архитектурного образа арены, предложенного австрийским бюро", - указано в описании предложенного австрийцами проекта.

Дизайнеры хотели совместить в своём проекте неповторимые черты Петербурга и выразить собственное видение будущего спортобъекта.

Ранее, напомним, Госстройнадзор выдал разрешение на "реконструкцию" СКК "Петербургский". На возведение арены отведено время до грядущего Чемпионата мира по хоккею, то есть до 2023 года.

Фото: Архитектурное бюро Coop Himmelblau