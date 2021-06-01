Суд смягчил на месяц приговор экс-оператору ФБК*, отправленному в колонию за твиты

Городской суд Москвы решил смягчить на один месяц приговор экс-оператору Фонда борьбы с коррупцией* Павлу Зеленскому, ранее получившему реальный срок заключения из-за публикаций в Twitter, передает "МБХ медиа".

"Суд апелляционной инстанции изменил приговор районного суда и назначил Зеленскому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, в остальной части – без изменения", - известили в столичном горсуде.

Зеленскому также запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

В середине апреля бывшего "штабного" оператора приговорили к двум годам колонию, признав его виновным в призывах к экстремизму. Поводом для дела стали его посты в Twitter о самоубийстве главного редактора Koza.Press Ирины Славиной, в которых Зеленский нелестно отозвался о власти, в том числе о президенте.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России