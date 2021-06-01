Нежелательный кандидат

Задержанного накануне в Петербурге экс-директора "Открытой России" Андрея Пивоварова 1 июня доставили в Краснодар для избрания ему меры пресечения. Он проходит подозреваемым по делу о деятельности "нежелательной организации" (ст. 284.1 УК РФ) из-за репоста годичной давности. Бывшие участники "Открытки", самоликвидировавшейся в конце мая, уголовное преследование связывают с планами Пивоварова идти на выборы.

Подальше от столиц

Пивоварова задержали вечером 31 мая в петербургском аэропорту Пулково, прямо в самолете, который уже находился на взлетной полосе и готовился отправиться в Варшаву. Политик написал в своем Telegram-канале, что планировал отдохнуть. После трех часов бесед в пограничном управлении, его отвезли в отдел Следственного комитета на Московском проспекте. Затем - в квартиру на Васильевском острове, где поздно ночью провели обыск. Следственные действия закончились около 4 утра. Пивоварова доставили в изолятор временного содержания на улице Захарьевской, а уже на утро отвезли в Пулково, чтобы отправить в Краснодар, где и было возбуждено уголовное дело.

Статья об осуществлении деятельности "нежелательной" организации (284.1 УК РФ) предусматривает наказание на срок лишения свободы до 6 лет. Она была принята Госдумой в 2015 году вместе с аналогичной административной статьей 20.33 КоАП. Согласно действующему законодательству, вменить уголовку могут только лицу, которого дважды за год привлекали за связи с "нежелательной" организацией в рамках административных производств. В отношении Пивоварова было два решения по статье 20.33 КоАП в 2019 году, рассказала ЗАКС.Ру его бывшая соратница по "Открытой России" Татьяна Усманова.

Третьим правонарушением, ставшим спусковым крючком для уголовки, сочли репост на странице Пивоварова в Facebook от 12 августа 2020 года. Политик делился успехами "Объединенных демократов", курируемого "открыточниками" проекта поддержки оппозиционных кандидатов в местные и региональные депутаты. Силовики считают проект частью деятельности "Открытой России", за участие в которой оппозиционеров несколько лет привлекали по административным и уголовным статьям. Так, в марте в Москве были задержаны две сотни делегатов форума "Муниципальная Россия". Позже в отношении них составили протоколы по 20.33 КоАП, хотя формально его организовали "Объединенные демократы", а не "Открытка".

Пока точно неизвестно, почему дело возбудили именно краснодарские следователи. По словам юристки и экс-координатора "Открытой России" Анастасии Бураковой в постановлении о производстве обыска указано, что Пивоваров находился в Краснодаре 12 августа 2020 года, когда была размещена публикация.

- Пока не знаю, чем они это подтверждают, но летом 2020 года он в Краснодаре был, помогал Яне Антоновой во время избирательной кампании, - прокомментировала ЗАКС.Ру Буракова.

Бывшие "открыточники" предполагают, что инициатива уголовного дела родилась не на региональном уровне и что рассматривать его решили подальше от двух столиц, чтобы не поднимать шум.

- Тут есть комплекс причин. Во-первых, краснодарские и вообще южные силовики славятся своим умением идти на поводу у федеральных властей, возбуждать любые уголовные дела, какие их попросят, - заявила Татьяна Усманова. - В то же время, это удобно тому, кто инициировал это дело, потому что, если все заседания будут проходить не в Москве и не в Петербурге, а в Краснодаре, то, по их мнению, будет меньше внимания со стороны прессы, активистов и так далее.

Новое уголовное дело по статье 284.1 УК РФ станет как минимум девятым, в котором упоминается "Открытая Россия". Четыре из них возбудили на Кубани. По двум краснодарским делам уже есть решения: бывшей главе регионального отделения организации Яне Антоновой назначили 240 часов обязательных работ, преследование журналиста Александра Савельева прекратили. Продолжается следствие по делу пенсионера и бывшего члена "Открытки" Леонида Малявина. Ему вменили репост публикации "Открытых медиа" под заголовком "В Китае создали первый гибридный эмбрион обезьяны и человека".

Предвыборный сезон силовиков

"Открытая Россия" была создана в 2001 году по инициативе главы компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского. В 2006 году в связи с уголовным преследованием предпринимателя деятельность организации была прекращена. В 2014 году эмигрировавший после освобождения из колонии Ходорковский объявил о возобновлении работы "Открытой России" в формате сетевого движения. Опальный бизнесмен стал его первым руководителем, но в апреле 2017 года покинул пост и больше публичным лицом движения не выступал. В том же апреле 2017-го Генпрокуратура признала нежелательными британские организации OR (Otkrytaya Rossia) и Open Russia Civic Movement, Open Russia. При этом официальный представитель ведомства Александр Куренной подтвердил "Эху Москвы", что решение не коснулось одноименного сетевого движения, которое ведет свою работу на территории России.

Тем не менее, в разных регионах страны "открыточников" начали привлекать к административной ответственности. В январе 2019 году в Ростове-на-Дону возбудили первого уголовное дело по статье о "нежелательной" организации в отношении Анастасии Шевченко. Через пару лет она получила четыре года условно.

Пытаясь минимизировать риски для своих участников "Открытая Россия" объявила о прекращении деятельности в марте 2019 года. Практически сразу была создана общественная организация с таким же названием. Она несколько раз пыталась зарегистрироваться в Минюсте, но получала отказы по формальным основаниям. 27 мая 2021 года Пивоваров объявил об окончательной ликвидации организации. Поводом стали поправки в статью 284.1 УК, которые приняла за основу Госдума. Ими, в частности, предлагалось отменить необходимость привлечения к административной ответственности для возбуждения уголовного дела в отношении руководителей "нежелательных" организаций. Уголовки на рядовых участников было предложено заводить после одного административного протокола. Также уточнялась верхняя планка наказания: для руководителей - шесть лет, для рядовых членов - четыре года. В "Открытой России" посчитали, что поправки принимаются специально под них.

"Никакой иллюзии на счет полиции или судов у нас нет. Закон о нежелательных организациях был принят специально для борьбы с нашей структурой", - заявил Пивоваров, объявляя о прекращении деятельности "Открытки".

Как стало известно от соратников политика, уголовное дело в отношении него завели через два дня, 29 мая. А 28 мая об уголовном преследовании в свой адрес сообщил бывший координатор "Открытой России" в Чувашии Юрий Сидоров. Ему припомнили административные протоколы по 20.33 КоАП, составленные еще в 2018 году.

- Может быть был план привлечь какое-то количество человек по "нежелательности", устроить показательную расправу, - предполагает юрист Буракова. - А когда мы ликвидировались, стало понятно, что люди будут проходить по примечанию. Есть же примечание к статье, в котором говорится, что человек, добровольно прекративший участие в деятельности "нежелательной" организации, от уголовной ответственности освобождается. Видимо, решили запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и прессануть, даже не имея на это никаких законных оснований.

По мнению Усмановой, уголовное дело в отношении Пивоварова связано с его намерениями участвовать в парламентских выборах, которые состоятся в России в сентябре. Этим же, считает бывшая "открыточница", объясняется интерес силовиков к политику Дмитрию Гудкову и руководителю его штаба Александру Соловьеву, который также был председателем "Открытки" до Пивоварова. Обыски у Гудкова и Соловьева прошли утром 1 июня в рамках уголовного дела по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК), якобы за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015 - 2017 годах.

- Думаю, у них есть задача перед выборами в Государственную думу зачистить все поле от независисмых кандидатов. Именно поэтому они пришли к Андрею, пришли к Диме Гудкову и Саше Соловьеву. Просто у нас не будет независимых кандидатов, с чем вас и поздравляю.

Ранее сам Пивоваров в беседе с ЗАКС.Ру допускал возможность своего преследования из-за планов идти в депутаты. В начале апреля он рассказывал о вызове на беседу в прокуратуру Петродворцового района Петербурга, в рамках которой помощник прокурора Константин Суховей поинтересовался между делом, не желает ли оппозиционер идти на выборы.

Сергей Еремеев

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