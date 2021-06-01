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15:10

Участок шоссе у границы с Финляндией получил федеральный статус

фото ЗакС политика Участок шоссе у границы с Финляндией получил федеральный статус

157-километровый фрагмент шоссе в Карелии, ведущий от трассы "Кола" до финской границы через поселок Пяозерский, переподчинили федеральным властям, о чем на своей странице "ВКонтакте" объявил глава региона Артур Парфенчиков, считающий это одним из важнейших событий года. Новый статус позволит увеличить объемы финансирования дорожного ремонта. Правда, перед этими работами требуется подготовить проект реконструкции. Все вместе Парфенчиков оценивает в 15 млрд рублей.

"Содержание дороги по федеральным нормативам уже в ближайший год должно в целом улучшить ее качество, но главные изменения начнут происходить через 3-5 лет после проектирования, реконструкции и ремонта дороги", - пишет чиновник.

Глава республики отмечает, что добиться желаемого статуса для трассы было непросто, поскольку она пересекает малонаселенную местность, на которой отсутствуют крупные предприятия. В конечном счете чиновникам сыграло на руку, в частности, то, что территория включена в Арктическую зону.

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