Максим Шевченко - о деле Пивоварова: Сценарий одухотворения сопротивления неизбежен

Политик и публицист Максим Шевченко, возглавивший нынешней весной новую партию РПСС, с которой он собирается идти на ближайшие выборы, критически отреагировал на задержание и следственные действия в отношении экс-директора "Открытки" Андрея Пивоварова. В снятии петербуржца с самолета и возбуждении против него очередного дела левый политик видит продолжающуюся деградацию политического устройства РФ.

"Борьба с инакомыслием, со свободой слова и дискуссии с помощью спецслужб — это засасывающее болото политической бессмысленности, в которое репрессивный режим будет забираться всё глубже и безысходнее <...> Режим реагирует на непонятную и неочевидную угрозу (собрание дискутирующих интеллигентов, например) почти животно-рефлекторно", - представил он свое видение конфликта в Facebook.

При этом очередные гонения на оппонентов режима, констатирует комментатор, возводят политическую борьбу на новый уровень: становясь все более опасной, она, уверен спикер, переходит в этическую и метафизическую плоскость.

"Режим концентрирует энергию протеста на уровне сопротивления уже не организации, но человеческой личности, пробуждающейся от страха. С какого-то момента сопротивление тирании становится задачей не политической, а духовной, почти религиозной. <...> Сценарий одухотворения сопротивления неизбежен", - резюмирует Шевченко.

Напомним, накануне поздно вечером Пивоварова задержали прямо в самолете на посадочной полосе, под предлогом того, что он якобы объявлен в розыск, и препроводили в отдел ФСБ в Пулково, не пуская адвоката. Ночь оппозиционер провел на допросе в главном управлении СК по Петербургу. Из-за того, что уголовное дело по ст. 284.1 (осуществление деятельности нежелательной организации) возбудили против него 29 мая в Краснодарском крае, Пивоварова отправили для проведения следственных дейтвий в столицу этого региона.

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