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16:26

Суд оштрафовал главу центра "Насилию.нет" на 150 тысяч рублей за нарушение закона об "иноагентах"

фото ЗакС политика Суд оштрафовал главу центра "Насилию.нет" на 150 тысяч рублей за нарушение закона об "иноагентах"

Перовский райсуд Москвы выявил нарушение закона об НКО-иностранных агентах в деятельности главы центра "Насилию.нет" Анны Ривиной и в связи с этим решил оштрафовать её на 150 тысяч рублей, информирует "МБХ медиа".

Ривиной инкриминировали ч. 1 ст. 19.34 КоАП. Её адвокаты намерены оспорить решение суда.

Напомним, кризисный центр "Насилию.нет" был внесён в реестр НКО-"иноагентов" 29 декабря 2020 года. 14 апреля обозначенный суд впервые оштрафовал организацию на 300 тысяч рублей за нарушение закона об "иноагентах": причина - центр самостоятельно не подал документы на внесение в реестр "НКО-иностранных агентов".

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