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17:18

Подземный переход возле "Лахта центра" построят за 1,28 млрд рублей

фото ЗакС политика Подземный переход возле "Лахта центра" построят за 1,28 млрд рублей

Петербургское правительство заключило контракт на строительство подземного перехода, который должен будет связать небоскреб "Лахта центр" с железнодорожной платформой Новая Лахта под Приморским шоссе. Подрядчиком контракта на сумму 1,28 млрд рублей стало АО "Трест", сообщает пресс-служба Смольного. Работы должны будут завершиться к середине ноября 2023 года. 

Проект предполагает строительство пяти выходов, в том числе к остановкам общественного транспорта. Переход также оборудуют инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями - в том числе, лифтами. В сообщении подчеркивается, что строительство во многом задумывалось на перспективу: в планы чиновников входит строительство магистрали М-32 и новой станции метро "Лахта".

Напомним, что в мае руководство "Газпрома" представило проект строительства 703-метрового небоскреба неподалеку от "Лахта центра", вызвавший протест со стороны градозащитного сообщества.

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