Петербуржцы критикуют ЕГЭ на странице у вице-губернатора Потехиной, предпочитая "советскую систему" сдачи экзаменов

Курирующая сферу образования петербургский вице-губернатор Ирина Потехина запустила у себя на странице "ВКонтакте" опрос о том, какую модель сдачи экзаменов предпочитают горожане, и устраивает ли их ЕГЭ.

Голосование, уточнила чиновница, "назрело" в преддверии ПМЭФ, так как на мероприятии будут, в числе прочих тем, обсуждаться механизмы приёма в иностранные вузы, а также конкурентоспособность российской системы отбора в институты и университеты.

В текущем году ЕГЭ в России школьники сдают уже в 20-й раз подряд: на ситуацию не повлияла даже сложная эпидемическая обстановка в городе. Завершится процесс 2 июля.

Потехина интересуется у петербуржцев, что, по их мнению, обеспечивает справедливое поступление в университет. Среди вариантов: 1) ЕГЭ, поскольку объективно оценивает знания и мотивацию школьников; 2) ЕГЭ в сочетании со Всероссийскими олимпиадами школьников, поскольку даёт преимущество особо одаренным детям; 3) ЕГЭ и ВСОШ - в сочетании с баллами портфолио, где должны оцениваться не только знания, но и социальные навыки детей; 4) ЕГЭ, но нуждается в существенной модернизации; 5) Портфолио, которое накапливается в личном кабинете - без ЕГЭ; 6) Советская система экзаменов.

На момент написания заметки лидировала "советская" модель сдачи экзаменов, за которую отдали свои голоса свыше 620 человек. Всего поучаствовали в опросе 964 горожанина.

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