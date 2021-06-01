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18:22

Проезд у Большеохтинского моста получил название

фото ЗакС политика Проезд у Большеохтинского моста получил название

Участок, соединяющий Малоохтинскую набережную и Новочеркасский проспект и являющийся продолжением съезда с Большеохтинского моста, получил официальное название. Согласно постановлению, подписанному губернатором Александром Бегловым и опубликованным 1 июня на сайте Смольного, проезд получил название Комаровского.

Топонимическая комиссия согласилась с предложением обособить проезд от Красногвардейской площади, и без того представляющей собой многосоставный перекресток, минувшей осенью. Название имеет исторические корни: до революции от Невы в створе моста отходил Комаровский переулок.

В том же постановлении улица Коммуны, находящаяся в Красногвардейском районе, продлевается до Шафировского проспекта.


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