Петербургская прокуратура отозвала иск о блокировке сообщества "Российской ЛГБТ-сети"

Прокуратура Петербурга отказалась от исковых претензий по блокировке сайта "Российской ЛГБТ-сети", уведомил "Открытые медиа" представитель организации.

Решение надзорное ведомство приняло днём ранее, 31 мая. В результате проверки сайта государственный орган не выявил доказательств наличия на нём пропаганды "нетрадиционных" ценностей.

Добавим, что ранее шла речь не о блокировке сайта "Российской ЛГБТ-сети", а только о её странице в Facebook: так, по крайней мере, сообщала объединённая пресс-служба судов Петербурга.

С иском прокуратура обратилась в судебную инстанцию после поступившей от депутата Государственной думы от "Единой России" Игоря Сапко жалобы