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18:49

На праймериз ЕдРа в Ленобласти проголосовало более 216 тысяч человек

фото ЗакС политика На праймериз ЕдРа в Ленобласти проголосовало более 216 тысяч человек

За единороссов, собирающихся баллотироваться от территории Ленинградской области в Госдуму и областное Заксобрание, на праймериз проголосовало почти 217 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря регионального отделения партии Сергея Бебенина. На предварительное голосование в региональный парламент зарегистрировались 184 кандидата, а в федеральный - 29.

"Голосование проводилось в двух форматах: в электронном виде (с 24 по 30 мая) и один день - офлайн (30 мая). Для непосредственного участия в голосовании для избирателей были организованы участковые комиссии - 222 участка на территории Ленинградской области. По предварительным результатам, явка избирателей составила 15,83%", - подытожил Бебенин.

Процедура, которую организовывали 17 человек, за редким исключением не вызвала у него нареканий. Завтра, 2 июня, итоги праймериз ЕдРа по Ленобласти должны будут подвести на заседании федерального оргкомитета партии. Итоговые списки кандидатов, как и по остальным регионам, утвердят 19 июня на съезде ЕР. О результатах петербургского предварительного голосования единороссов читайте в материале ЗАКС.Ру.

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