У Гостиного двора прошел пикет в поддержку подозреваемого в оправдании терроризма Меркулова

Возле станции метро "Гостиный Двор" 1 июня прошёл одиночный пикет в поддержку петербуржца Александра Меркулова, подозреваемого в оправдании терроризма. Следствие считает, что Меркулов на своей странице "ВКонтакте" якобы положительно отзывался о действиях террориста-смертника Михаила Жлобицкого, который подорвал себя в архангельском УФСБ осенью 2018 года.

На одной из сторон плаката активистки Ольги Масиной было написано поздравление Меркулову с днём рождения — 31 мая ему исполнилось 24 года.

Уже завтра Октябрьский районный суд приступит к очередному заседанию по делу Меркулова.

Пикет длился около пяти минут. Прибывшие через 10 минут полицейские не застали пикетчика. На вопрос корреспондента ЗАКС.Ру о причине появления полиции, сотрудница МВД рассказала, что это ее обычный маршрут патрулирования на сегодня.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) в отношении Александра Меркулова было возбуждено летом 2020. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до семи лет.

Константин Леньков