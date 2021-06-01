"За этих не голосовать ни в коем случае": Ходорковский запустил сайт о кандидатах в депутаты ГД

Команда общественного и политического деятеля Михаила Ходорковского открыла новый интернет-портал duma.vote, посвященный предстоящим выборам в Государственную думу, а точнее, кандидатам-одномандатникам на 225 мест, которые будут разыграны в сентябре.

Ходорковский продвигает идею альтернативы "Умному голосованию" Алексея Навального, которая, впрочем, частично может с ним совпадать. Политэмигрант считает самым важным при голосовании за того или иного кандидата его позицию относительно дальнейшего переизбрания президента Владимира Путина на пятый срок. По этому принципу на новом сайте и разделены все политики, заявлявшие о своем желании баллотироваться в Госдуму: "за пятый срок", "против пятого срока" и "нет публичной позиции".

"Путину нужна послушная Дума, а нам - нет. Поэтому поддержка или неподдержка нового путинского срока - главный критерий на этих выборах. <...> Отдельно подчеркну - я не говорю, за кого НАДО голосовать, это я оставляю коллегам из "Умного голосования", а вот тех, кто избирается, чтобы помочь Путину править до 2036 года, я покажу", - заявил Ходорковский в новом ролике на своем YouTube-канале.

Всего в базу кандидатов пока внесли 310 человеков, включая многих действующих депутатов, и значительное их большинство поддерживает продление полномочий Путина.

Фото: Михаил Ходорковский / Facebook