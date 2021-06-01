18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

20:19

Следствие попросит суд о заключении Пивоварова под стражу

фото ЗакС политика Следствие попросит суд о заключении Пивоварова под стражу

Следствие намерено добиваться от суда помещения политика Андрея Пивоварова под стражу на суде по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, который предстоит ему завтра, 2 июня, в Краснодаре. Об этом сообщается в социальных сетях оппозиционера, который теперь ведут его соратники, со ссылкой на адвоката Александра Валявского.

"Настроение бодрое. То, что происходит, может быть связано с выборами. Мои планы выдвижения были известны", - говорит Пивоваров на видеозаписи в сопровождении силовиков, которые ведут его в наручниках к служебному автобусу.

Напомним, что его задержали накануне вечером в аэропорту Пулково, сняв с самолета. До середины ночи он вынужден был общаться сначала с сотрудниками ФСБ, а потом давать показания в СК. Дело против Пивоварова, который, по версии следствия, незаконно осуществлял деятельность нежелательной организации, возбудили 29 мая в Краснодарском крае из-за репоста в социальных сетях, в связи с чем его во вторник 1 июня этапировали в столицу южного региона.

Пивоваров заявил о самороспуске "Открытки" 27 мая, решение объяснялось желанием не подставлять членов организации под уголовное преследование с учетом все более строгого законоприменения. "Открыточники" неоднократно повторяли и повторяют, что не имеют отношения к организации "Открытая Россия", признанной в РФ нежелательной, что далеко не всегда спасает их от государственного преследования.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:38 Пивоваров: Единственная причина для уголовного дела, которую я вижу, - это выборы

21:16 Муниципал: Полномочия ИКМО "Комендантский аэродром", "Пороховые" и "Светлановское" передали территориальным избиркомам

20:59 Гудкова задержали до суда

20:53 Кадыров заработал больше остальных глав регионов в 2020 году

20:19 Следствие попросит суд о заключении Пивоварова под стражу

19:41 "За этих не голосовать ни в коем случае": Ходорковский запустил сайт о кандидатах в депутаты ГД

19:29 Муниципал: Председателя ИКМО Литейный округ избрали в состав ТИК № 16

19:16 В Токсово откроют первый в РФ центр респираторной поддержки детей

18:58 У Гостиного двора прошел пикет в поддержку подозреваемого в оправдании терроризма Меркулова

18:52 Муниципал: Муниципальная газета Сестрорецка в честь 9 мая рассказала о "Конвое памяти" Николая II

18:49 На праймериз ЕдРа в Ленобласти проголосовало более 216 тысяч человек

18:25 Петербургская прокуратура отозвала иск о блокировке сообщества "Российской ЛГБТ-сети"

18:22 Проезд у Большеохтинского моста получил название

17:58 Петербуржцы критикуют ЕГЭ на странице у вице-губернатора Потехиной, предпочитая "советскую систему" сдачи экзаменов

17:42 Весной получили выплаты более 10 тысяч петербургских медиков, пострадавших от коронавируса

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru